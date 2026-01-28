İran: Biz savaş başlatmayacağız

5 saat önce

İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacerani, İran'ın savaşı başlatacak taraf olmayacağını ancak savaşmaktan da korkmadığını söyledi.

Sözcü Muhacerani, bugün (28 Ocak 2026 Çarşamba) düzenlediği basın toplantısında, "Çatışmadan korkmuyoruz, ancak ateş bölgeye ve tüm dünyaya yayılacaktır." dedi.

İran'ın savaşı başlatacak taraf olmayacağını ancak savaşmaktan da korkmadığını söyleyen Fatma Muhacerani, "Ülkemizi ve milletimizi savunacağız." ifadesini kullandı.

Muhacerani, İran'ın gençliğinin şikayetleri ve talepleri doğrultusunda hükümetin bazı reformlar yaptığını ve reform sürecinin devam edeceğini belirtti.

Güvenlik güçlerinin haklı protestocular ile isyancılar arasında ayrım yaptığını savunan İran Hükümet Sözcüsü, "Ancak İsrail gururlu ve bağımsız bir İran'ı kabul etmiyor." dedi.