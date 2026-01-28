Trump'tan İran'a mesaj: "Bir sonraki saldırı daha kötü olacak"

6 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ı bir kez daha tehdit ederek, ülkeye yönelik saldırısının öncekinden "çok daha kötü" olacağını söyledi.

Trump, bugün (28 Ocak 2026 Çarşamba günü) sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Devasa bir armada İran'a ilerliyor." ifadesini kullandı.

Bunun, başında Abraham Lincoln büyük uçak gemisi olan ve Venezuela'ya gönderilenden daha büyük bir filo olduğuna işaret eden Trump, "(Filo) Venezuela'daki gibi, gerekirse hızla ve şiddetle görevini yerine getirmeye hazır, istekli ve kabiliyetli." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, İran'a hızla masaya oturması, "adil, eşit ve herkes için iyi bir anlaşma için görüşmesi" çağrısında bulunarak, "Zaman daralıyor. Bu gerçekten önemli. İran'a daha önce dediğim gibi, anlaşma yapın." sözlerini sarf etti.

ABD Başkanı, ayrıca İran'ın daha önce anlaşma yapmadığını, bu nedenle 22 Haziran 2025'teki "Gece Yarısı Çekici" adlı operasyonu yaptıklarını hatırlattı.