Suriye İçişleri Bakanlığı: Tüm Suriye Kürtlerine vatandaşlık verilecek

3 saat önce

Suriye İçişleri Bakanlığı, Sivil İşler Genel Müdürlüğüne gönderdiği yazıda, 1962 nüfus sayımının tüm kalıntılarının iptal edilmesi ve Suriye'de yaşayan Kürt vatandaşlarına vatandaşlık verilmesi yönünde talimat verdi.

İçişleri Bakanlığı, bugün (28 Ocak 2026 Çarşamba) ülkedeki Kürt vatandaşlığı sorununun çözümüyle ilgili 13 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin uygulanması için Sivil İşler Genel Müdürlüğüne resmi bir yazı gönderdi.

Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab tarafından imzalanan yazıya göre Haseke ilinde 1962 nüfus sayımı sonucu ortaya çıkan tüm istisnai kanunlar ve tedbirler iptal edilecektir.

Yazıda, "Suriye'de ikamet eden Kürt kökenli vatandaşlara, kayıtlı olmayanlar da dahil olmak üzere, Suriye vatandaşlığı verilecektir." denildi.

Kararnamenin 7. maddesine dayanarak, İçişleri Bakanı, Sivil İşler Müdürlüğüne uygulama kılavuzlarını hazırlamaya derhal başlaması talimatını verdi.

İçişleri Bakanlığı, bu tedbirlerin tamamlanması için kısa bir süre belirledi ve adımların ve kılavuzların en geç 5 Şubat 2026 tarihine kadar tamamlanmasını ve Bakanlığa bildirilmesini istedi.

Bu karar, Suriye'deki Kürtler için tarihi bir dönüm noktasıdır; daha önce birçok Kürt, vatandaşlıktan mahrum bırakılıp, "yabancı" olarak muamele görüyordu.