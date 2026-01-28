Erbil Valisi: Rojava için 300 milyon dinardan fazla bağış toplandı

3 saat önce

Erbil Valisi Umed Xoşnaw, halkın yoğun katılımı ve bağışçıların talebi üzerine Rojava için yardım kampanyasının uzatılmasına karar verildiğini ve şu ana kadar 300 milyon dinardan fazla bağış toplandığını söyledi.

Umed Xoşnaw, bugün (28 Ocak 2026 Çarşamba) Kurdistan24'e verdiği özel demeçte, Rojava için yardım ve destek kampanyası olan "Erbil" kampanyasının halkın yoğun katılımı ve bağışçıların talebi üzerine 31 Ocak 2026 Cumartesi gününe kadar uzatıldığını açıkladı.

Bağış toplama zamanı ve yeri konusunda ise Umed Xoşnaw, vatandaşların her gün sabah 8:30 ile öğlen 12:00 saatleri arasında Şaneder Parkı'nın önünde kurulmuş çadırlara bağış ve yardımlarını teslim edebileceğini belirtti.

Vali Xoşnaw, şu ana kadar 65'ten fazla tır yiyecek ve diğer gerekli malzemelerin yanı sıra 300 milyon dinardan falza bağış toplandığını kaydetti.