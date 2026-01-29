Bursa- Kimyasal kaplama fabrikasında yangın

10 saat önce

Bursa’da kimyasal yüzey kaplama ürünleri üreten bir fabrikada çıkan yangın sabah saatlerine karşı kontrol altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Bursa’nın Nilüfer ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi'nde kimyasal yüzey kaplama ürünleri üreten bir fabrikada, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı.

Tesis içerisindeki kimyasal maddelerin yoğunluğu sebebiyle alevler kısa sürede tüm fabrikayı sardı.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri alevlerin bitişikteki diğer fabrikalara sıçramaması için yoğun çaba sarf etti.

Kimyasal yanma riski nedeniyle güçlükle yürütülen çalışmalar sonucunda, yangın sabaha karşı kontrol altına alınabildi.

Bölgedeki soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.