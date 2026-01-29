Farhan Haq: Suriye'de Kürtlerin ve bileşenlerin hakları korunmalı

9 saat önce

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, Suriye’de Kürtler dahil tüm etnik ve dini yapıları temsil eden "kapsayıcı bir hükümet" çağrısı yaparken, Şam yönetimi ile Kürt tarafının yeniden müzakere masasına dönmesi için girişimlerin sürdüğünü söyledi.

Kurdistan24 yayınına bağlanan BM Genel Sekreteri Sözcü Haq, Suriye ve Rojava'daki son gelişmeleri değerlendirdi.

BM'nin Suriye ve Rojava'daki gerilimlere ilişkin son tutumunu açıklayan Haq, Suriye'de Kürtler dahil tüm bileşenleri temsil eden kapsayıcı bir hükümet kurulması çağrısında bulundu.

BM’nin çatışmaların durması ve diyalog sürecinin başlaması için baskı yaptığını vurgulayan Haq, "Suriye Hükümetinin; Kürtler ile Alevi ve Dürziler gibi dini ve etnik azınlıklar da dahil olmak üzere tüm bileşenleri temsil eden kapsayıcı bir hükümet olmasını talep ediyoruz." dedi.

Haq, Suriye’deki bileşenlerin temel haklarının korunmasının öncelikli görevleri arasında olduğunu dile getirdi.

Bölgedeki insani duruma da değinen Haq, gıda, ilaç ve kışlık ihtiyaçlardan oluşan 24 tırlık yardım konvoyunu Kobani'ye ulaştırmayı başardıklarını kaydetti

"Daha fazla yardım göndermeye ve kamu hizmetlerini kente geri getirmeye çalışıyoruz." diyen Haq ayrıca, Suriye Hükümetinin Halep ve Haseke'de iki geçiş noktasını açmasının ardından, Mülteci Ajansı aracılığıyla Hol Kampı'na yardım ulaştırmak için çalıştıklarını kaydetti.

Bazı ateşkes ihlallerinden duyduğu endişeyi de dile getiren Farhan Haq, "Tarafları, özellikle de Suriye Hükümeti ve Suriye Demokratik Güçleri'ni (SDG) 15 günlük ateşkese uymaya teşvik ediyoruz." şeklinde konuştu.

BM Siyasi Ofisi'nin, Suriye Hükümeti ile Kürt tarafının müzakere masasına dönmesi için her iki tarafla da temas halinde olduğunu belirten Haq, BM Güvenlik Konseyi'nin de ateşkesin devamlılığı ve krize siyasi bir çözüm bulunması amacıyla tüm taraflara baskı uygulamak üzere süreci yakından takip ettiğini vurguladı.