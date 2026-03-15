Kurtulmuş'tan süreç uyarısı: Başarısız olursa sivil siyaset enkaz altında kalır

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, sürecin başarısız olması halinde "sivil siyasetin enkaz altında kalacağını" vurgularken, bayram sonrasında Meclise gelecek yasal düzenlemelerde genel affın ya da kişiye özel "umut hakkının" yer almayacağını, yalnızca infaz indirimlerinin masada olduğunu açıkladı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, iktidarın "Terörsüz Türkiye" olarak adlandırdığı yeni barış ve çözüm süreci kapsamında hayata geçirilecek yasal düzenlemelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bir grup gazeteciyle sahur programında bir araya gelen Kurtulmuş, süreç yasaları için Ramazan Bayramı sonrasını işaret etti. Gündemdeki yasal çalışmalarda genel bir affın söz konusu olmadığını ve "af algısı" yaratılmak istenmediğini vurgulayan Kurtulmuş, ceza infaz indirimleri üzerinde durduklarını belirtti.

Silah bırakanlara yönelik izlenecek hukuki yola dair bilgi veren Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Herhangi bir örgüt mensubunun hiçbir adli kaydı olmasa bile, gelip müracaat ettikten sonra mutlaka onunla ilgili bir mahkeme kaydının oluşturulması ve şartlı salıverilme imkanlarından o şekilde istifade etmesi konusunda bir mutabakat var. 'Af algısı olmaması' dediğimiz de budur. Yani herhangi bir ceza tamamen ortadan kaldırılmayacak. Ancak kişi, 'Ben örgüt üyeliğinden vazgeçtim' diyerek geldiğinde kaydı yapılarak, birtakım infaz indirimlerinden yararlandırılıp salıverilmesi mümkün hale getirilebilecek."

Zamanın kısıtlı olduğuna dikkat çeken TBMM Başkanı, sürecin ortak bir istikamette hızlıca sonlandırılması gerektiğini ifade etti.

PKK lideri Abdullah Öcalan'ın durumuyla ilgili kamuoyunda tartışılan konulara da isim vermeden değinen Kurtulmuş, "Yapılacak düzenlemelerin hiçbirisi belli bir şahsa dönük olmayacak. Bizim hukuk sistemimizde 'umut hakkı' diye bir şey yok. Ancak infazla ilgili birtakım yasal düzenlemeler yapılabilir." ifadelerini kullandı.

Yürütülen yeni sürecin önemine vurgu yapan Numan Kurtulmuş, geçmişteki çözüm süreci denemelerine atıfta bulunarak siyaset kurumunu uyardı.

Kurtulmuş, "Bu iş 2009'a, 2013'e ya da önceki çalışmalara benzemez. Eğer bu iş başarısız olursa, duvar yıkılırsa, sivil siyaset bu duvarın altında kalır." değerlendirmesinde bulundu.

UMUT HAKKI NEDİR?

Ceza hukukunda kullanılan bir kavram olan "umut hakkı" mahkum edilmiş kişilerin belirli koşullar altında yeniden topluma kazandırılma ve serbest bırakılma hakkını ifade eder.

Bu kavram, özellikle ağır cezalar almış ya da ömür boyu hapis cezasına çarptırılmış kişileri kapsar. Umut hakkı, cezanın infazı sırasında mahkumun pişmanlık göstermesi, topluma yeniden kazandırılma potansiyelinin bulunması ve iyi hal gibi unsurlar göz önüne alınarak belirli bir süre sonra serbest kalma umuduna sahip olmasına olanak sağlar.