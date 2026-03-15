BAE, imha edilen İran İHA ve füzelerine ilişkin bilançoyu açıkladı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığı, İran’ın BAE topraklarını hedef alan saldırılarının başlangıcından bugüne kadar toplam 298 balistik füzenin hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini duyurdu.

BAE Savunma Bakanlığı tarafından 15 Mart 2026 Pazar günü yayımlanan resmi açıklamada, hava savunma kuvvetlerinin BAE topraklarına yöneltilen çok sayıda İran füzesi ve insansız hava aracını (İHA) başarıyla etkisiz hale getirdiği belirtildi.

Bakanlığın verilerine göre yalnızca bugün gerçekleştirilen operasyonlarda 4 adet balistik füze imha edilirken, 6 adet İHA düşürüldü.

"Açık İran Saldırganlığının Başlangıcından İtibaren İstatistikler" başlığıyla paylaşılan genel tabloda, BAE hava savunma sistemlerinin imha ettiği toplam mühimmat sayısı şu şekilde açıklandı:

1. İnsansız Hava Araçları (İHA/UAV): 1606 adet

2. Seyir (Cruise) Füzeleri: 15 adet

3. Balistik Füzeler: 298 adet

Savunma Bakanlığı, her türlü dış tehdide karşı ülke topraklarının ve hava sahasının egemenliğini korumak için silahlı kuvvetlerin tam teyakkuz halinde olduğunu vurguladı.