Irak'tan diplomatik misyon vurgusu: Varlığın sürdürülmesi ve faaliyetlerin normalleşmesi önemli

Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım Araci, ülkesinin Orta Doğu'daki çatışma ve gerilimlerde tarafsız bir tutum sergilediğini belirterek, hükümetin büyükelçilikleri korumak için tüm önlemleri aldığını vurguladı.

Irak Ulusal Güvenlik Danışmanlığı Basın Ofisinden bugün (15 Mart 2026 Pazar) yapılan açıklamada, Kasım Araci’nin Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Irak büyükelçileriyle bir araya geldiği belirtildi.

Toplantıda, Irak Hükümetinin ülkedeki büyükelçilikleri ve diplomatik misyonları korumak amacıyla aldığı önlemler hakkında detaylı bilgi verildiği aktarılırken, Irak'ın ülke içindeki herhangi bir diplomatik misyona veya büyükelçiliğe yönelik her türlü saldırıyı reddeden tutumunun yinelendiği kaydedildi.

Açıklamada, Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Muhammed Şiya Sudani’nin büyükelçilikleri hedef alan saldırılara karışan herkesin tespit edilmesi ve haklarında yasal işlem başlatılması yönündeki talimatlarına da dikkat çekildiği belirtildi.

Toplantıda, Irak'ın Orta Doğu'daki çatışmaların bir parçası olmadığı yönündeki tutumuna açıklık getirilirken; Irak'ın son yıllarda uluslararası toplumdaki dostları ve ortaklarının desteğiyle sağladığı istikrar ile kalkınmayı sürdürmek amacıyla bu tarafsız duruşunu koruyacağı vurgulandı.

Kasım Araci toplantıda, "diplomatik misyonların Irak'taki varlığının ve çalışmalarını normal bir şekilde yürütmelerinin önemine" işaret ederek, "Iraklı siyasi güçlerin ülkedeki demokratik süreci desteklemek amacıyla eksik kalan anayasal adımları tamamlama konusundaki kararlılığını sürdürdüğünü" ifade etti.

ABD ve İsrail ile İran arasında başlayan savaştan bu yana, Irak'taki yasa dışı silahlı gruplar insansız hava araçları (İHA) ve füzelerle sürekli olarak ülkelerin büyükelçiliklerini hedef almaya çalışıyor. Söz konusu grupların, savaşın alanını genişleterek Irak'ı da bu çatışmaya sürüklemek istedikleri belirtiliyor.

Bilindiği üzere, 28 Şubat 2026 Cumartesi sabahı ABD ve İsrail tarafından İran'a yönelik başlatılan hava saldırılarında ülkenin bazı üst düzey yöneticileri hayatını kaybetmişti.

Buna karşılık İran, söz konusu saldırılara hızla misilleme yaparak İsrail'e bir dizi füze fırlatmış ve ABD'nin bölge ülkelerindeki çeşitli askeri üs ile karargahlarını hedef almıştı.