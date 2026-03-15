Trump’tan Hürmüz Boğazı için küresel çağrı: Savaş gemilerinizi gönderin

ABD Başkanı Donald Trump; ABD, İsrail ve İran arasındaki gerilim nedeniyle deniz trafiğinin durma noktasına geldiği Hürmüz Boğazı'nda güvenliği sağlamak adına birçok ülkeye savaş gemisi gönderme çağrısında bulundu.

Trump, "Truth Social" platformu üzerinden yaptığı açıklamada, "Birçok ülke, Hürmüz Boğazı'nın açık ve güvenli kalması için Amerika Birleşik Devletleri ile koordineli olarak savaş gemilerini bölgeye gönderiyor." ifadelerini kullandı.

Donald Trump; Çin, Fransa, Japonya, Güney Kore ve Birleşik Krallık gibi ülkelerin, bu hayati su yolunun güvenliğini garanti altına almak için deniz kuvvetlerini sevk ederek inisiyatif almalarını beklediğini belirtti.

Hürmüz Boğazı'ndan geçen petrole bağımlı olan ülkelerin bu koridorun korunmasında sorumluluk almaları gerektiğini vurgulayan Donald Trump, Washington'ın, gemi trafiğinin hızlı ve sorunsuz ilerlemesi için bu ülkelerle büyük bir iş birliği ve koordinasyon içinde olacağını kaydetti.

Dünya ham petrol ve sıvılaştırılmış doğal gazının (LNG) yaklaşık beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı, İran'ın saldırıları nedeniyle tamamen kapanma riskiyle karşı karşıya kalmış durumda.

Trump, geçtiğimiz cuma günü yaptığı açıklamada; ABD donanmasının yakında petrol tankerlerine eşlik etmeye başlayacağını duyurmuş ve Tahran'ın engellemelere devam etmesi halinde İran'ın petrol tesislerini hedef alacakları tehdidinde bulunmuştu.

Tahran yönetimi, Trump’ın bu açıklamalarına sert bir yanıt verdi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, "Eğer İran'ın petrol tesisleri bombalanırsa, bölgedeki Amerikan şirketlerine ait olan veya onların ortaklığının bulunduğu tüm enerji altyapısını hedef alırız." diyerek bölgesel bir enerji savaşı uyarısında bulundu.