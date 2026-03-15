Irak'tan tahliye operasyonu: İlk konvoy yurda ulaştı

Çeşitli ülkelerde mahsur kalan Irak vatandaşlarının ilgili taraflarla sağlanan koordinasyon neticesinde ülkeye getirildiği bildirildi.

Irak Dışişleri Bakanlığından bugün (15 Mart 2026 Pazar) yapılan açıklamada, Mısır'daki Irak vatandaşlarından oluşan ilk kafilenin Suudi Arabistan'ın Arar Sınır Kapısı üzerinden ülkeye getirildiği belirtildi.

Başta tedavi amacıyla giderek hastanelerde bulunanlar olmak üzere, Hindistan'da mahsur kalan Irak vatandaşlarının da önümüzdeki günlerde ülkeye getirilmesi için hazırlıkların sürdüğü kaydedildi.

Aynı kapsamda, Lübnan'da mahsur kalan Irak vatandaşlarının Ürdün üzerinden ülkeye getirilmesi için de temaslara devam edildiği ifade edildi.

Irak Dışişleri Bakanlığı, ilgili kurumlarla koordinasyon halinde yurt dışındaki tüm Irak vatandaşlarının ülkeye getirilmesi için her türlü çabayı gösterme konusundaki kararlılığını yineledi.