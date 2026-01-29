"Kürtleri Koruma Yasası" ABD Kongresine sunuldu

11 saat önce

Senatör Lindsey Graham, Kürtleri korumayı amaçlayan bir yasa tasarısını resmen ABD Kongresine sundu.

Yasa tasarısının Kongredeki hem Cumhuriyetçilerden hem de Demokratlardan geniş destek görmesi bekleniyor.

Lindsey Graham, 29 Ocak 2026 Perşembe günü (bugün) sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada, Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG), Donald Trump'ın ilk Başkanlık döneminde Irak ve DAİŞ halifeliğini yenmede büyük fedakarlıklar yaptığını söyledi.

Özellikle Suriye'de Kürtlere yönelik herhangi bir saldırının ABD'nin uluslararası konumunu zayıflatacağı konusunda uyarıda bulunan Graham, bunun Suriye'nin bir devlet olarak gelişmesini engelleyeceğini belirtti.

Bu yasa tasarısı, Suriye'deki Kürtlere saldırılarının cezasız kalacağını düşünen tüm ülkelere ve gruplara doğrudan ve güçlü bir uyarı niteliğindedir.

Senatör Graham, yasa tasarısının Kürt bölgelerini istikrarsızlaştırmaya çalışan her tarafa ağır cezalar getireceğini vurguladı.