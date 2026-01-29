Kaja Kallas: Suriye'nin güvenliği ve istikrarı bizim için önemli

13 saat önce

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Suriye'yi yeniden rayına oturtma çabalarının devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Kaja Kallas, 29 Ocak 2026 Perşembe günü (bugün) Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, Suriye'deki durumu değerlendirdi.

AB'nin bölgedeki ortaklarıyla diyalog kurması gerektiğine vurgu yapan Kallas, "Suriye'yi yeniden rayına oturtmak için çalışmalarımızı sürdürmeliyiz." dedi.

Herkesin Suriye'de kapsayıcı bir hükümetin oluşturulmasını umduğunu belirten Kaja Kallas, "Suriye'nin sorunları konusunda ortaklarımızla anlaşacağız." ifadesini kullandı.

Suriye'de istikrarın yeniden sağlanması gerektiğini vurgulayan Kallas, "Suriye ve Orta Doğu'nun istikrarı bizim için önemlidir." diye konuştu.