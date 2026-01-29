Mazlum Abdi Şam'da

12 saat önce

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Abdi'nin Şam'ı ziyaret ettiği belirtildi.

SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi, 29 Ocak 2026 Perşembe günü (bugün) Şam'ı ziyaret etti.

Söz konusu ziyaret, SDG ile Şam yönetimi arasında tam bir ateşkes anlaşmasının yakında açıklanmasının beklendiği bir dönemde gerçekleştirildi.

Al-Monitor'de gazeteci Amberin Zaman ise sosyal medya platformu X hesabından paylaştığı mesajında, SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi'nin Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şaraa ile kapsamlı bir anlaşma imzalamak üzere Şam'da olduğunu bildirdi.