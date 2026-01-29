Eğitim Bakanlığı: Kürdistan sevgisini simgeleyen iki çocuğun fotoğrafı kitap kapağı olacak

12 saat önce

Kürdistan Bölgesi Eğitim Bakanı Alan Heme Said, gelecek yılın ders kitaplarının kapaklarının değiştirilmesine yönelik yeni bir kararı duyurdu.

Alınan karara göre vatanseverliğin ve Kürdistan sevgisinin sembolü olarak görülen iki Kürt çocuğunun fotoğrafları, Kürtçe ders kitaplarının kapakları olacak.

Eğitim Bakanı, bugün (29 Ocak 2026 Perşembe) resmi Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Erbil'de engelli bir çocuğun fotoğrafının ilkokul 6. sınıf Kürtçe kitabının kapağında kullanılacağını belirtti.

Açıklamaya göre Süleymaniye'de iki yaşındaki bir çocuğun fotoğrafı da ilkokul 1. sınıf Kürtçe kitabının kapağında kullanılacak.

Alan Heme Said, bu kararın derin bir eğitimsel anlam taşıdığını ve amacın nesilden nesile vatanseverlik temelinde eğitim vermek olduğunu vurguladı.

Eğitim Bakanlığının bu girişimi, eğitim kurumlarında olumlu tepkilere yol açtı.