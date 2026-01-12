K24 muhabiri Şükür Muhammed’e İspanya Futbol Federasyonundan özel ödül

45 dakika önce

Kurdistan24 (K24) uluslararası muhabiri Şükür Muhammed, Suudi Arabistan'da düzenlenen İspanya Süper Kupası'ndaki başarılı ve profesyonel yayıncılığı dolayısıyla İspanya Futbol Federasyonu tarafından ödüle layık görüldü.

K24 muhabiri Şükür Muhammed, Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde dünya basınıyla eş zamanlı olarak İspanya Süper Kupası’nı takip etti.

Turnuva boyunca sergilediği profesyonel yayıncılık performansı ve kapsamlı haberciliği nedeniyle Muhammed, final maçının hemen ardından İspanya Futbol Federasyonu ve Suudi Arabistan Spor Bakanlığı tarafından özel bir ödülle onurlandırıldı.

Uluslararası turnuvalarda K24 adına görev yapan Şükür Muhammed, FIFA ve UEFA akreditasyonlarına sahip deneyimli bir gazeteci olarak biliniyor.

Aynı zamanda Madrid basın ekibinin bir üyesi olan Muhammed, La Liga Konseyi'nden aldığı yetkiyle dünya futbolunun en büyük organizasyonlarını yerinde takip ediyor ve dünyaca ünlü yıldızlarla röportajlar gerçekleştiriyor.