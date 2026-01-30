Barbara Leaf: Başkan Barzani'nin Rojava'daki durumu yatıştırma girişimi önemliydi

"DAİŞ'i Irak'a Maliki getirdi"

14 saat önce

Eski ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Barbara Leaf, Başkan Mesud Barzani'nin Rojava'daki durumu yatıştırma girişimini övdü.

Kurdistan24’te yayınlanan Basi Roj programına konuk olan Barbara Leaf, Irak ve Rojava'daki durum ile ABD Kongresine sunulan Kürtlerle ilgili yasa tasarısına ilişkin açıklamada bulundu.

Başkan Barzani'nin Rojava'daki durumu yatıştırmada rolünü öven Leaf, "Başkan Barzani, Suriye ve SDG arasındaki görüşmelerin başlamasına yardımcı oldu. Irak'taki Kürt liderliği çok yardımcı ve önemlidir. Taraflar arasında istişare sesi olabileceklerine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Nuri Maliki'nin başbakan adaylığını reddetmesiyle ilgili Leaf, "Nuri Maliki'nin Irak'ta iyi bir geçmişi yok. Bu yüzden benim için Maliki'nin başbakan adaylığına yeniden seçilmesi beklenmedik bir şeydi. Nuri Maliki, Başbakan olduğu dönemde DAİŞ'i Irak'a getirdi. Bu, mezhepçi politikaları yüzünden oldu." dedi.

ABD Kongre üyelerinin Rojava'daki durumdan endişe duyduğunu belirten Barbara Leaf, ABD'li Senatör Lindsey Graham'ın Kürtleri korumayı amaçlayan yasa tasarısıyla ilgili şunları söyledi:

"Senatör Graham'ın da belirttiği gibi, Kongreye sunduğu yasa tasarısı, hem Cumhuriyetçilerin hem de Demokratların Suriye'deki Kürtlerin durumu hakkındaki endişelerini yansıtıyor. Rojava'da yaşanan son çatışmalar, sivillerin öldürülmesi ve işlenen iğrenç suçlar derin endişelere yol açtı."