Hollanda Dışişleri Bakanı: Suriye'de Kürt haklarının korunmasını istiyoruz

13 saat önce

Hollanda Dışişleri Bakanı David van Weel, Suriye'de DAİŞ'in yeniden ortaya çıkma tehdidine karşı tetikte olmaları gerektiğini ve terörizme karşı mücadele eden Kürtlere minnettar olduklarını söyledi.

David van Weel, Kurdistan24'e verdiği demeçte, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile Şam arasında 10 Mart'ta varılan anlaşmanın uygulanmasının ve Suriye'deki Kürt haklarının korunmasının önemine değindi.

Suriye'de DAİŞ'in yeniden ortaya çıkma tehdidine karşı tetikte olmaları gerektiğini vurgulayan Hollanda Dışişleri Bakanı, terörizme karşı mücadele eden Kürtlere minnettar olduklarını ifade etti.

David van Weel, "Suriye Demokratik Güçleri ile Şam arasında ateşkesin sağlanmasından memnuniyet duyuyoruz. Bunun devam etmesini umuyoruz, ancak SDG ile Suriye Geçiş Hükümeti arasında 10 Mart anlaşmasının uygulanması için yapıcı bir diyaloğun olması lazım." dedi.

Suriye topraklarının bütünlüğü ve ülkedeki Kürtlerin haklarının korunması gerektiğinin altını çizen Hollanda Dışişleri Bakanı, "Ülkedeki insani hukuk ihlallerini yakından takip edeceğiz." ifadesini kullandı.

DAİŞ tutukluları konusunda endişelerini dile getiren David van Weel, "DAİŞ'in yeniden ortaya çıkma tehdidine karşı tetikte olmalıyız. Hapishanelerin güvenliğinin sağlanması herkesin güvenliği için önemlidir." dedi.