Peşmerge güçleri Germiyan'da DAİŞ saldırısını püskürttü

1 saat önce

Peşmerge güçleri Kifri ve Hurmatu ilçe sınırlarında, DAİŞ teröristlerinin mevzilerine yaklaşma ve saldırı planını bozdu.

Kurdistan24 muhabiri Herêm Caf'ın aktardığı bilgiye göre Peşmerge güçlerinin Germiyan'ın Dawde bölgesinde DAİŞ teröristelerinin saldırısını püskürttü.

Peşmerge güçlerinden bir güvenlik kaynağına göre dört DAİŞ teröristi Peşmerge mevzilerine ateş açarak, yaklaşmaya çalıştı.

Kurdistan24 muhabiri, Peşmerge güçlerinin teyakkuzda olduğunu ve önceden ihbar aldıklarını, bu nedenle hemen ve güçlü bir şekilde karşılık verdiklerini ve saldırının püskürtüldüğünü, teröristlerinin ise bölgeden kaçtığını aktardı.

Peşmerge güçlerinde herhangi bir can kayıbının yaşanmadığı ve güçlerin her türlü olasılığa karşı tamamen hazırlıklı olduğu vurgulandı.