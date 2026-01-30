Almanya, Kürdistan Bölgesi'ndeki askerlerinin görev süresini uzatma kararı aldı

12 saat önce

Alman Parlamentosu, birliklerinin Kürdistan Bölgesi'ndeki kalış süresini 31 Aralık 2027 tarihine kadar uzatma kararı aldı.

Buna göre Almanya, Kürdistan Bölgesi ve Irak'taki güçlerinin bir yıllık kalış masrafları için 109 milyon euro ayıracak.

Karar, Alman birliklerinin Kürdistan Bölgesi ve Irak'taki misyonunun yarın sona ermesinin planlandığı bir dönemde alındı.

NATO güçleri çerçevesinde 500'den fazla Alman askeri Erbil ve Bağdat'ta bulunmaktadır.

Alman birliklerinin görevleri, DAİŞ'in yeniden ortaya çıkmasını önlemektir.

Almanya, 2014 yılından bu yana Irak ve Kürdistan Bölgesi'ne üç milyar eurodan fazla güvenlik ve insani yardım sağladı.