BCF, Rojava'daki faaliyetlerine ilişkin son raporunu açıkladı

10 saat önce

Barzani Yardım Vakfı (BCF), başlattığı yardım kampanyası süresince 255 tır dolusu insani yardım malzemesinin Rojava’ya gönderildiğini duyurdu.

BCF Başkanı Musa Ahmed, bugün (30 Ocak 2026 Cuma) düzenlediği basın toplantısında vakfın insani yardım faaliyetlerine ilişkin altıncı raporunu açıkladı.

Raporda, yardım sürecinin başlangıcından 29 Ocak gece yarısına kadar olan istatistikler kamuoyuyla paylaşıldı.

Rapora göre BCF şu ana kadar Rojava’ya 255 tır dolusu insani yardım malzemesi gönderdi. Dağıtım ve ulaştırma süreçlerinde toplam 478 personel ve işçi görev aldı.

Yürütülen çalışmalarda 7 bin 475 aile yardımlardan faydalanırken, 9 cami ve 160 okula da yardım malzemesi ulaştırıldı.

Vakıf, toplam 241 bin 632 litre yakıt dağıtımı gerçekleştirdi.

Akaryakıt dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

- 6 bin 850 aileye yakıt desteği sağlandı.

- 178 okulun yakıt ihtiyacı karşılandı.

- 9 camiye yakıt verildi.

Sıcak yemek projesi kapsamında hazırlanan 25 bin 589 porsiyon yemek ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. Bu hizmetten 69 okul ve 5 cami faydalandı.

Öte yandan BCF’ye bağlı sağlık ekipleri, 3 bin 541 kişiye tıbbi hizmet sundu. Bu süre zarfında sağlık ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 47 okul ziyaret edildi.