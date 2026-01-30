SDG ve Şam arasında varılan anlaşmanın detayları açıklandı

"Kademeli entegrasyon ve kapsamlı ateşkes anlaşması imzalandı"

11 saat önce

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile Şam yönetimi arasında askeri ve idari güçlerin kademeli entegrasyonunu da öngören bir anlaşma imzalandı.

SDG Basın Merkezi, bugün (30 Ocak 2026 Cuma) Şam'da gerçekleştirilen görüşmelere ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Suriye Geçiş Hükümeti ile SDG arasında, tarafların askeri ve idari güçlerinin kademeli olarak entegrasyonunu da öngören kapsamlı bir anlaşma çerçevesinde bir ateşkes anlaşmasının imzalandığı belirtildi.

Açıklamaya göre söz konusu açıklama; askeri güçlerin temas noktalarından çekilmesini, İçişleri Bakanlığına bağlı güvenlik güçlerinin Heseke ve Qamişlo kent merkezlerine konuşlandırılmasını, bölgede güvenlik güçlerinin entegrasyon sürecinin başlatılmasını ve Halep Valiliğinin yetkisi altında kurulacak bir tümen bünyesinde, SDG’ye bağlı üç tugay ile Kobani’den bir tugayın yer aldığı bir askeri tümenin oluşturulmasını hükme bağlamaktadır.

Açıklamanın ayrıntıları şöyle:

"Anlaşma ayrıca, Özerk Yönetim kurumlarının Suriye devleti kurumları bünyesine entegre edilmesini ve görevdeki personelin kadroya alınmasını öngörmektedir.

Bunun yanı sıra anlaşma, Kürt halkının sivil ve eğitsel haklarını güvence altına almakta ve yerinden edilmiş kişilerin evlerine geri dönüşünü sağlamayı hedeflemektedir.

Bu anlaşma, ilgili taraflar arasındaki işbirliğini güçlendirerek ve ülkenin yeniden inşasına yönelik çabaları birleştirerek, Suriye topraklarının birliğini sağlamayı ve bölgede tam bir entegrasyona ulaşmayı amaçlamaktadır.”