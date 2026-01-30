Tom Barrack: SDG ile Şam arasındaki anlaşma önemli bir adım

9 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile Suriye Geçiş Hükümeti arasındaki anlaşmayı "önemli bir adım" olarak nitelendirirken, Şam'ın ulusal uzlaşma, birlik ve kalıcı istikrara olan bağlılığını gösterdiğini belirtti.

Barrack, 30 Ocak 2026 Cuma günü (bugün) sosyal medya platformu X hesabından paylaştığı mesajında, "Suriye Geçiş Hükümeti ile SDG arasında kapsamlı bir anlaşmanın duyurulması, ulusal uzlaşma, birlik ve kalıcı istikrara doğru tarihi bir adımdır." diye yazdı.

Bu hamleyi yoğun müzakerelerin sonucu olarak nitelendiren Tom Barrack, "Bu adım, tüm Suriye topluluklarına saygı gösterme ve ülke halkının onurunu koruma konusundaki ortak kararlılığı ortaya koymaktadır." dedi.

ABD Temsilcisi, anlaşmanın Suriye hükümetine gerçek ortaklığa ve kapsayıcı yönetime olan bağlılığını gösterdiğini vurguladı.

Açıklamada, "Anlaşmaya göre askeri, güvenlik ve idari yapılar kademeli olarak devlet kurumlarına entegre edilecek, SDG'nin üst düzey temsilcilerine ise ülkenin yönetiminde yüksek düzeyde yer alma fırsatı verilecek." ifadelerine yer verildi.

Barrack, bu yaklaşımın Suriye'nin egemenliğini pekiştireceğine ve uluslararası topluma açıklık ve adalet konusunda net bir mesaj göndereceğine inanıyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye Özel Temsilcisi, ayrıca i 13 Sayılı Suriye Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ni eşitliği pekiştirme yolunda bir dönüm noktası olarak nitelendirdi.