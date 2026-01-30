Neçirvan Barzani, Şam ile SDG arasındaki anlaşmayı memnuniyetle karşıladı

9 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Şam yönetimi ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında varılan kapsamlı anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Neçirvan Barzani, 30 Ocak 2026 Cuma günü (bugün) Suriye Geçiş Hükümeti ile SDG arasında imzalanan anlaşmaya tam desteğini ifade etti.

Kürdistan Bölgesi Başkanı, bu adımı, gerginlikleri sona erdirmeyi, savaşları durdurmayı ve ülkedeki Kürt halkının sivil ve eğitim haklarını garanti altına almayı amaçlayan Suriye barış sürecinde "önemli ve doğru bir dönüm noktası" olarak nitelendirerek, askeri ve idari kurumların entegrasyonu ve yerinden edilenlerin evlerine dönüşünü içeren bu anlaşmanın, krizlere barışçıl bir çözüm yolunu açacağını vurguladı.

Diyalog ve siyasi anlayışın, tüm tarafların çıkarına olan kalıcı bir çözüm bulmanın tek yolu olduğunu ve bu anlaşmanın, topluluklar arasında istikrar ve barış içinde bir arada yaşama için güçlü bir temel sağlayacağını belirten Neçirvan Barzani, bu adımın birleşik bir Suriye'nin yeniden inşasına yol açmasını umdu.

Kürdistan Bölgesi Başkanı, ayrıca vatandaşların onurunu ve haklarını koruyan ve savaşın yıkımına son veren her türlü sürece desteğini yineledi.