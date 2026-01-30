Başbakan Barzani'den Şam-SDG anlaşmasına ilişkin mesaj

7 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur ​​Barzani, Şam yönetimi ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasındaki anlaşmaya desteğini ifade ederek, "Bu anlaşmanın genişletilmesini ve Suriye'nin tamamı, özellikle de Kürt bölgeleri için daha fazla barış, özgürlük, istikrar ve ilerlemeye yol açmasını umuyoruz." dedi.

Başbakan Barzani, 30 Ocak 2026 Cuma günü (bugün) yayımladığı bir mesajında, Suriye Geçiş Hükümeti ile SDG arasındaki anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını ve anlaşmanın Suriye'nin tamamına, özellikle de Kürt bölgelerine daha fazla barış, özgürlük, istikrar ve ilerleme getirmesini umduğunu belirtti.

Mesrur Barzani mesajında, "Dünya genelindeki Kürt halkının desteği, özellikle de Başkan Barzani'nin gerilimleri sona erdirme ve sorunları temelden çözmek için diyalog yolunu izleme rolü, gurur vericidir."

Başbakan Barzani, anlaşmanın Suriye'deki tüm toplulukların meşru haklarının güvence altına alınması için bir başlangıç ​​noktası olmasını umdu.

Kürdistan Bölgesi Başbakanı, ayrıca anlaşmanın yerinden edilenlerin evlerine ve bölgelerine gururla dönüşlerinin yolunu açmasını umdu.

Mesrur Barzani mesajının sonunda, gerilimleri sona erdirmeye, Suriye'deki tüm toplulukların meşru haklarına ve bölgedeki istikrarına yönelik çabalarından dolayı ABD Başkanı'na, hükümetine, temsilcilerine Kongresine ve dost ülkelerine duyduğu takdiri dile getirdi.

پێشوازی لە ڕێککەوتنی حکومەتی سووریا و هەسەدە دەکەین و هیوادارین ئەم ڕێککەوتنە، فراوانتر بکرێت و ببێتە مایەی ئاشتی و ئازادیی زیاتر و سەرەتایەک بێت بۆ دابینکردنی مافە ڕەواکانی هەموو پێکهاتەکانی سووریا و ڕێگە خۆش بکات بۆ گەڕانەوەی سەربەرزانەی ئاوارەکان بۆ زێدی خۆیان. — Masrour Barzani (@masrourbarzani) January 30, 2026