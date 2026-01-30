Trump, Fed başkanlığı için belirlediği adayın ismini açıkladı

7 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) başkanlığı için adayını açıkladı.

Trump, bugün (30 Ocak 2026 Cuma) konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"Kevin Warsh'ı Fed Yönetim Kurulu Başkanı olarak aday gösterdiğimi duyurmaktan memnuniyet duyarım." diyen ABD Başkanı, Kevin Warsh’ın halen Stanford Üniversitesi İşletme Enstitüsü’nde öğretim görevlisi olarak çalıştığını ve Hoover Enstitüsü’nde ekonomi uzmanı görevini sürdürdüğünü belirtti.

Donald Trump, Warsh’ın aynı zamanda Duquesne Family Office’te Stanley Druckenmiller’in ortağı olduğunu da aktardı.

Warsh’ın Stanford Üniversitesi ve Harvard Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olduğunu hatırlatan Trump, adayının ekonomi ve finans alanlarında kapsamlı araştırmalara imza attığını vurguladı.

Trump, Warsh’ın İngiltere Merkez Bankasına Birleşik Krallık’ta para politikasının uygulanmasına yönelik reform önerileri içeren bağımsız bir rapor sunduğunu, bu rapordaki önerilerin parlamento tarafından kabul edildiğini de dile getirdi.