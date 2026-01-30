DEM Parti: SDG-Şam yönetimi anlaşmasını memnuniyet verici buluyoruz

8 saat önce

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Şam ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasındaki anlaşmayı “memnuniyet verici” bularak, desteklerini ifade etti.

DEM Parti EŞ Genel Başkanları, bugün (30 Ocak 2026 Cuma) yaptıkları açıklamada, Şam ile SDG arasında varılan anlaşmayı desteklediklerini ifade etti.

“Suriye’de Şam yönetimi ve SDG arasındaki anlaşmayı "memnuniyet verici" bulduklarını dile getiren DEM Parti EŞ Genel Başkanları, açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Anlaşmanın sağlanması için çaba gösteren ülkelere, kurumlara, şahsiyetlere, halklara teşekkür ediyoruz. İlk günden itibaren tüm dünyada duyarlılık gösteren, sokaklara çıkan insanların direnişini selamlıyoruz.

Bu sürecin başarıya ulaşması için DEM Parti olarak kararlı dayanışmamızı sürdüreceğimizi ifade ediyoruz.

Rojava’nın iradesi bizim için esastır. Bize düşen, aldıkları kararları desteklemektir. Onların müzakere eğilimini ve masadaki duruşlarını kutluyoruz. Sorunların müzakere ve diyalogla çözüleceğini hep vurguladık, bugün de aynı yerde duruyoruz."