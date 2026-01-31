ABD’de bütçe krizi: Federal hükümet kısmen kapandı

8 saat önce

ABD Senatosu bütçe paketini onaylamasına rağmen, tasarının Temsilciler Meclisinde henüz oylanmaması nedeniyle federal hükümet kısmen kapandı.

Ülkede federal kurumların finansmanını sağlayan geçici bütçenin süresi, 30 Ocak yerel saatle gece yarısı itibarıyla doldu. Senato, savunma, sağlık ve eğitim gibi kritik bakanlıkları eylül ayına kadar finanse edecek tasarıyı ve İç Güvenlik Bakanlığı için iki haftalık geçici bütçeyi içeren paketi 29'a karşı 71 oyla kabul etti.

Ancak tasarı üzerinde yapılan değişiklikler nedeniyle paketin yeniden Temsilciler Meclisine gönderilmesi gerekti. Meclisin hafta sonu toplanmayacak olması, yasalaşma sürecini sekteye uğrattı ve federal hükümetin kısmen kapanmasına yol açtı.

Bütçe paketinin yasalaşması için Temsilciler Meclisinin onayı ve ABD Başkanı Donald Trump’ın imzası gerekiyor.

Temsilciler Meclisinin pazartesi günü toplanarak paketi ele alması, ardından tasarının Başkan Trump'ın onayına sunulması bekleniyor. Yetkililer, kapanmanın kısa süreli olacağını ve federal hizmetlerde ciddi bir aksama yaşanmayacağını öngörüyor.

ABD, geçtiğimiz yıl tarihinin en uzun süreli hükümet kapanmasına sahne olmuştu. Kongrenin bütçe tasarısında anlaşamaması üzerine 1 Ekim 2025'te başlayan kriz, 43 gün sürmüştü. Söz konusu kapanma, Başkan Trump’ın 13 Kasım 2025’te bütçe tasarısını imzalamasıyla sona ermişti.