Abdi'den "anlaşma" açıklaması: Kürt bölgelerinde yönetim bölge halkında olacak

7 saat önce

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Abdi, Suriye ordusunun Kürt bölgesine girmeyeceğini, kendisinin devletin hiçbir kademesinde görev almayacağını söyledi.

SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi, Şam yönetimiyle varılan anlaşmayı Ronahi TV’ye değerlendirdi.

Merkezi Şam yönetimi ile yapılan anlaşmanın uygulanmasına pazartesi başlanacağını açıklayan Abdi, Şam’dan Kuzey Suriye’ye gelecek heyetin güvenlik değil, idari konular için geleceğini belirtti.

İçişleri Bakanlığına bağlı belirli sayıda iç güvenlik güçlerinin Haseke ve Kamışlo'ya gelerek entegrasyon sürecini başlatacağını, süreç sonunda kentlerden ayrılacağını da kaydeden Abdi, Kürt bölgelerinin idari yönetiminin bölge halkı tarafından yürütüleceğini, mevcut yönetimlerin görevlerine devam edeceğini söyledi.

Anlaşmanın özünün Kürt bölgelerinin korunması olduğunu vurgulayan Abdi; idari, askeri ve güvenlik alanlarında bu durumun güvence altına alındığını aktardı.

“Anlaşmanın uygulanmasına pazartesi günü başlanacak. Şam güçleri Kobani ve Cizre bölgesinden bir kademe geri çekilecek, SDG güçleri de şehir merkezinden çekilecek.” diyen Abdi, “Kürt bölgelerinde yönetim bölge halkında olacak. Şu an yönetimde olanlar işlerine devam edecek.” dedi.

Afrin ve Resulayn’ın Kürt bölgeleri olduğunu belirten Abdi, “Anlaşma bu alanları da kapsayacak. Zaman alacak ama uygulanacak, Afrin’e dönüşler başlayacak. Suriye ordusu Kürt bölgelerine girmeyecek; ne Cizre bölgesine ne de Kobani’ye.” diye konuştu.

Heseke valisini Kürt halkının belirleyeceğini de duyuran Abdi, “Devlet kurumlarında yer almam çok istendi ama arkadaşlarımı önerdim. Ben halkımızın içinde, yanında olacağım.” ifadelerini kullandı.

Mazlum Abdi’nin açıklamasına göre SDG güçleri tümen ve tugaylarla Suriye Savunma Bakanlığına bağlı olacak şekilde, resmi olarak bölgelerini savunmaya devam edecek.

Suriye Enformasyon Bakanı Hamza Mustafa da 30 Ocak 2026 Cuma günü yaptığı açıklamada, SDG ile Suriye Hükümeti arasında varılan mutabakatın 18 Ocak tarihli anlaşmanın tamamlayıcısı olduğunu belirterek, sahadaki pratik uygulamaların pazartesi günü başlayacağını duyurmuştu.

Bakan Mustafa, Rumeylan ve Suveydiye petrol sahaları ile Kamışlo Havalimanının teslim işlemlerinin 10 gün içerisinde tamamlanacağını açıklamıştı.

Haseke’ye yeni atanan Emniyet Müdürünün de pazartesi günü göreve başlayacağını söyleyen Bakan Mustafa, SDG mensuplarının Suriye Hükümetine bağlı askeri güçlerin tugaylarına entegre edileceğini vurgulamıştı.