Kürt lider İdris Barzani'nin vefatının üzerinden 39 yıl geçti

7 saat önce

Kürdistan Özgürlük Hareketi’nin sönmeyen meşalesi, savaş meydanlarının cesur komutanı ve ulusal birliğin 'barış köprüsü' İdris Barzani; vefatının 39'uncu yıl dönümünde, bıraktığı büyük miras ve onurlu mücadele geçmişiyle anılıyor.

Bugün, 31 Ocak 2026; Kürt halkının tanınmış lideri ve mücadele insanı İdris Mustafa Barzani’nin ebediyete irtihalinin 39. yıl dönümü.

Hayatını halkının haklı davası uğruna mücadeleye adamış bir şahsiyet olan İdris Barzani, Kürdistan’daki siyasi taraflar ve farklı bileşenler arasında her zaman bir köprü vazifesi görerek, ulusal birlik yolunda hayati bir rol üstlenmiştir.

Hayatı ve Siyasi Mücadelesi

İdris Barzani, 1944 yılında Barzan köyünde; Üçüncü Barzan Devrimi'ne ve Mahabad'da Kürdistan Cumhuriyeti'nin kuruluşuna tanıklık eden, hassas ve değişim dolu bir dönemde dünyaya geldi.

Kürdistan Cumhuriyeti'nin yıkılması ve babası Mele Mustafa Barzani’nin 1947’de Sovyetler Birliği’ne gitmesinin ardından, henüz 4 yaşında olan İdris Barzani ailesiyle birlikte Irak’ın güneyine sürgün edildi. Barzani, 11 yıl süren bu sürgün döneminde Basra, Musul ve Bağdat gibi şehirlerde büyük zorluklar ve meşakkatlerle dolu bir hayat sürdü.

1961 yılında Eylül Devrimi'nin patlak vermesiyle birlikte, cesur bir Peşmerge ve yetkin bir lider olarak mücadele saflarındaki yerini aldı. Yetenekleri ve dirayeti sayesinde kısa sürede babası Mele Mustafa Barzani’nin güvenini kazandı ve kendisine kritik görevler tevdi edildi. İdris Barzani, Kürt özgürlük hareketinin tarihi kazanımlarından biri kabul edilen 11 Mart 1970 Anlaşması müzakerelerinde de kilit bir rol oynadı.

1975 Cezayir Anlaşması ile Eylül Devrimi'nin sekteye uğramasının ardından İdris Barzani, kardeşi Başkan Mesud Barzani ile omuz omuza vererek; Gulan Devrimi'nin başlatılmasında, Peşmerge güçlerinin yeniden örgütlenmesinde ve mücadelenin sürdürülmesinde temel bir rol üstlendi. Bu zorlu süreçte, 1975 sonrası İran’a sığınan mültecilerin sevk ve idaresini de bizzat yürüttü.

Vefatı

İdris Barzani, 31 Ocak 1987 tarihinde, Doğu Kürdistan’ın (Rojhilat) Urmiye kentine bağlı Silivana nahiyesinde, 43 yaşındayken geçirdiği kalp krizi sonucu hayata gözlerini yumdu. Naaşı, Şino kentinde babası Ölümsüz (Nemir) lider Mustafa Barzani’nin yanına defnedildi.

1991 Raperini (Büyük Ayaklanma) ve Kürdistan topraklarının bir bölümünün özgürleşmesinin ardından, Ekim 1993’te Mele Mustafa Barzani ve İdris Barzani’nin naaşları, düzenlenen görkemli bir törenle doğdukları topraklara, Barzan köyüne getirilerek vatan toprağına emanet edildi.

20. yüzyılın en etkili Kürt siyasi liderlerinden biri olan İdris Barzani; ardında mücadele, yurtseverlik, barış çabaları ve ulusal birlik adına büyük bir miras bıraktı.