Koordinasyon Çerçevesi heyeti Kürdistan Bölgesi'ni ziyaret edecek

2 saat önce

Koordinasyon Çerçevesi, Irak Cumhurbaşkanlığı meselesini çözüme kavuşturmak ve Kürt taraflarla görüşmek üzere Kürdistan Bölgesi’ne üst düzey bir heyet gönderiyor.

Koordinasyon Çerçevesi Genel Sekreteri Abbas Razi yaptığı açıklamada, Muhammed Şiya Sudani, Hadi Amiri ve Muhsin Mendelavi’den oluşan üst düzey heyetin, yarın (2 Şubat 2026 Pazartesi) Erbil ve Süleymaniye’yi ziyaret edeceğini duyurdu.

Ziyaretin Koordinasyon Çerçevesi'nin son toplantısında alınan karar doğrultusunda gerçekleştiği belirtilerek, amacın Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ve Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) arasında bir uzlaşı ve anlayış zemini oluşturmak olduğu ifade edildi.

Ayrıca ziyaretin temel hedefinin, tarafların görüşlerini birbirine yakınlaştırarak cumhurbaşkanlığı makamı konusundaki düğümü çözmek olduğunu vurgulandı.

Kanun Devleti Koalisyonu üyesi Abdurrahman Cezayiri ise Kurdistan24’e yaptığı özel açıklamada, ziyaretin detaylarını paylaştı.

Cezayiri, "Koordinasyon Çerçevesi heyetinin Erbil ziyareti belirleyici bir adımdır. Ziyaretin amacı, Irak Cumhurbaşkanlığı ve bir sonraki Başbakanın belirlenmesi gibi iki hassas dosyayı masaya yatırmaktır." ifadelerini kullandı.

Siyasi gözlemciler, Koordinasyon Çerçevesi'nin, Kürtlerin cumhurbaşkanı adayının Parlamentodan geçmesine kolaylık sağlama karşılığında, kendi başbakan adayları için Kürt güçlerinden destek ve güvence almayı hedeflediği görüşünde.

Ziyaretin, Koordinasyon Çerçevesi liderlerinin dün gece yaptıkları toplantıda, Nuri el-Maliki’yi tek başbakan adayı olarak belirleme ve bu kararda ısrarcı olma yönündeki uzlaşısının hemen ardından gerçekleşmesi dikkat çekti.

Öte yandan bugün Irak Parlamentosu cumhurbaşkanını seçmek üzere toplandı ancak yasal çoğunluk sağlanamadığı için oturum önümüzdeki haftanın başına ertelendi.