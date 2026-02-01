DEM Parti’den Başkan Barzani’ye Rojava teşekkürü: "Suriye’deki anlaşma örnek olsun"

"Suriye’de bir anlaşma oldu, sıra Türkiye’de"

1 saat önce

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Şam ve SDG arasındaki anlaşmanın önemine vurgu yaparken, sürece sunduğu katkı ve yapıcı tutumdan dolayı Başkan Mesud Barzani’ye teşekkür etti.

Demokratik Kurumlar Platformu öncülüğünde Diyarbakır'da, Kuzey ve Doğu Suriye'ye yönelik saldırıları protesto etmek ve dayanışma sergilemek amacıyla kitlesel bir yürüyüş düzenlendi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, burada önemli açıklamalarda bulundu.

Konuşmasına 15 yıl önceki süreci hatırlatarak başlayan Bakırhan, "Başta Orta Doğu olmak üzere dünyayı karanlık bir zulüm dalgası esir almıştı. Ancak Rojava’da Kürt kadını ve devrimciler, canları pahasına verdikleri mücadeleyle bu karanlığı bitirdi, Rojava’yı özgürleştirdi ve dünyayı DAİŞ belasından kurtardı." dedi.

Paramiliter güçlerin 6 Ocak'ta başlayan saldırılarla Rojava devrimini hedef aldığını belirten Bakırhan, halkın direnişi sayesinde bu saldırıların boşa çıkarıldığını vurgulayarak, "Bugün Rojava’da bir 30 Ocak Anlaşması varsa, bu sizlerin mücadelesi sayesindedir. Bu bir teslimiyet değil, direnişin getirdiği bir anlaşmadır." ifadelerini kullandı.

“Kürtler statüsüz yaşamak, dilsiz yaşamak istemiyor.” diyen Bakırhan, “Kürtler Suriye’nin demokratik bir parçası olmak istiyor. Ama hakkıyla, kimliğiyle, statüsüyle birlikte olmak istiyor. Eğer Suriye rejimi 30 Ocak’ta ki antlaşmaya uyarsa Orta Doğu kazanır, Türkiye kazanır, hepimiz kazanırız.” sözlerini sarf etti.

Kürtlerin tarihinde ilk kez Rojava konusunda dört parçada tam bir birlik sağladığını belirten Bakırhan, 30 Ocak Anlaşması’nın sağlanmasındaki diplomatik çabalara dikkat çekerek, Başkan Mesud Barzani’ye ve Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani’ye teşekkür etti.

Tuncer Bakırhan, “Rojava'daki iç savaş tezgahını boşa çıkaran Sayın Öcalan'a da teşekkür ediyoruz. Erbil'den Suriye'ye kadar tarih yazan halkımıza minnettarız. Tarihte ilk defa 4 parçadaki Kürtler bir konuda birlik oldu, Rojava konusunda. Rojava Kürtlerin kırmızıçizgisidir." diye konuştu.

Uluslararası kamuoyunu Kürtlerle dayanışmaya çağıran Bakırhan, konuşmasının sonunda Ankara’ya net bir mesaj verdi.

Türkiye’deki yetkilileri Rojava konusunda yapıcı olmaya davet eden Bakırhan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Suriye’de bir anlaşma imzalandı. Bu anlaşmayı olumlu görüyoruz. Türkiye’deki yetkilileri de Rojava’da etkili rol oynamaya davet ediyoruz. Kürtlerin dilini kültürünü alması konusunda yapıcı tutum almasını istiyoruz. Kürtler tehdit değil.

Kürtler Suriye’de bir anlaşma imzaladı. Türkiye’de demokratik toplum süreci de devam ediyor. Suriye’de bir anlaşma oldu, sıra Türkiye’de. Sıra Türkiye'deki Kürtlerin demokratik haklarını ve özgürlüklerini sağlama ve kazanma günüdür. İnanıyorum ki dün olduğu gibi, bugün olduğu gibi yarın da Amed partisiyle birlikte sürecin başarıya ulaşması için elinden geleni yapacaktır.”