Fuad Hüseyin: Mark Savaya artık Trump'ın Irak elçisi değil

31 dakika önce

Irak Dışişleri Bakanı ve cumhurbaşkanı adayı Fuad Hüseyin, Mark Savaya’nın ABD Başkanı’nın Irak İşlerinden Sorumlu Temsilcisi görevinden alındığını bildirdi.

Irak Dışişleri Bakanı ve cumhurbaşkanı adayı Fuad Hüseyin, 1 Şubat 2026 Pazar günü, Kurdistan24’e özel açıklamalarda bulundu.

Mark Savaya’nın Savaya’nın ABD Başkanı’nın Irak İşlerinden Sorumlu Temsilcisi görevinden alındığını söyleyen Fuad Hüseyin, Tom Barrack’ın bu göreve getirileceğini belirtti.

Irak başbakanlık görevine ilişkin ise Bakan Hüseyin, “Koordinasyon Çerçevesi’nde Nuri El Maliki'nin adaylığı vurgulanıyor, ancak ABD'nin tutumu yeni bir durum yarattı. Washington'un görüşünün geçici mi yoksa kalıcı mı olduğu bilinmiyor.” dedi.

Kürdistan Demokrat Partisi’nin (KDP) Irak cumhurbaşkanlığına aday gösterme hakkına sahip olduğunun altını çizen Hüseyin, KDP ve Kürdistan Yurtseverler Birliği’nin (KYB) ortak bir aday üzerinde anlaşmasının daha iyi olacağı değerlendirmesinde bulundu.

Fuad Hüseyin’in açıklamasına göre anlaşmaya varılmaması halinde Parlamento Irak cumhurbaşkanlığı görevi dosyasını karara bağlayacak.