Haseke ve Kamışlo'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi

8 dakika önce

Cizre Kantonu İç Güvenlik Güçleri, Haseke ve Kamışlo şehirlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanması kararı aldı.

Cizre Kantonu İç Güvenlik Güçleri, bölgenin hassas güvenlik ve siyasi değişimlerden geçtiği kritik süreçte; güvenliği ve istikrarı koruma ve vatandaşların güvenliğini sağlama çabaları çerçevesinde” Haseke ve Kamışlo’da sokağa çıkma yasağı kararı aldı.

Konuya ilişkin İç Güvenlik Güçlerinden bugün (1 Şubat 2026 Pazar) yapılan açıklamaya göre Haseke şehrindeki sokağa çıkma yasağı, 2 Şubat 2026 Pazartesi günü sabah saat 06:00'dan akşam saat 18:00'e kadar uygulanacak.

Kamışlo’da ise kararın, yine sabah 06:00'dan akşam 18:00'e kadar sürecek şekilde 3 Şubat 2026 Salı günü uygulanacağı aktarıldı.

Açıklamada, tüm vatandaşların bu kararın içeriğine tam olarak uyması gerektiğini vurgulanırken, herkesin talimatlara riayet etmesi gerektiği belirtildi.

Ayrıca, kararı ihlal eden herkesin sorgulanacağı ve haklarında sert yasal işlemlerin uygulanacağı ifade edildi.

Bu güvenlik adımının, güvenlik güçlerinin bölgeyi ve vatandaşları koruma görevlerini en iyi şekilde yerine getirebilmeleri için uygun bir zemin oluşturmak amacıyla atıldığı da aktarıldı.