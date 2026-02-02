Bakan Şeybani, ENKS heyeti ile görüştü

1 saat önce

Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) lideri Muhammed İsmail başkanlığındaki üst düzey heyet, Suriye Dışişleri Bakanı Esaad Şeybani ile bir araya geldi.

ENKS heyeti, Suriye Dışişleri Bakanlığının resmi daveti üzerine 2 Şubat 2026 Pazartesi günü Suriye’nin başkenti Şam'a ziyarette bulundu.

Söz konusu ziyaret kapsamında Muhammed İsmail başkanlığındaki ENKS heyeti, Bakan Şeybani ile bir araya geldi.

Toplantıda, Suriye'nin iç güvenliği, sınırlarının bütünlüğü, toprak birliği ve istikrarının önemi vurgulandı.

Suriyeli Bakan Şeybani toplantıda, Suriye'deki Kürt vatandaşlarının haklarının, tüm vatandaşların haklarının korunduğu şekilde korunacağının altını çizdi.

Heyet ise 13 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesini haklarına kavuşma yolunda önemli bir adım olarak değerlendirdi.