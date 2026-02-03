Pezeşkiyan: ABD ile müzakereleri yürütmek üzere Dışişleri Bakanı'nı görevlendirdim

4 saat önce

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile müzakerelerin dost ülkelerin talebi üzerine gündeme geldiğini belirterek, bu süreç için Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'yi görevlendirdiğini duyurdu.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, 3 Şubat 2026 Salı günü, sosyal medya platformu X üzerinden paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Bölgedeki dost ülkelerin taleplerini olumlu karşılayarak ve ABD Başkanı'nın müzakere teklifine yanıt vermek adına; tehditlerden ve mantıksız beklentilerden uzak, uygun bir ortamın oluşması halinde, onur, hikmet ve ulusal çıkarlarımız çerçevesinde adil bir müzakere zemini hazırlaması için Dışişleri Bakanı'na talimat verdim."

Axios haber ajansı, dün, Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin, İran'ın nükleer programına ilişkin yeni bir görüşme turu gerçekleştirmek üzere önümüzdeki cuma günü İstanbul'da bir araya geleceğini bildirmişti.

Geçtiğimiz mayıs ayında, Umman'ın arabuluculuğunda Maskat'ta ABD ve İran arasında bir müzakere turu daha gerçekleştirilmişti. Ancak taraflar herhangi bir sonuca varamadan "12 Savaşı" patlak vermiş, İsrail ve ABD, İran'ın nükleer ve askeri tesislerini ağır bir şekilde bombalamıştı.