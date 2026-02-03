Başbakan Barzani, Dünya Hükümet Zirvesi için Dubai'de

5 saat önce

2026 Dünya Hükümet Zirvesi, Dubai’de Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani’nin katılımıyla gerçekleştirilecek.

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Dubai kentinde her yıl düzenlenen Dünya Hükümet Zirvesi, bugün (3 Şubat 2026 Salı günü) Başbakan Barzani’nin de katılımıyla gerçekleştirilecek.

Başbakan Barzani’nin zirve kapsamında, ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve Irak ile bölgedeki son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunmak üzere BAE'nin üst düzey yetkilileri ve katılımcı ülkelerin liderleriyle bir dizi görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.

BAE Devlet Başkanı Yardımcısı, Başbakanı ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Mektum'un resmi daveti üzerine, Mesrur Barzani, 2 Şubat’ta 2026 Dünya Hükümet Zirvesi'ne katılmak amacıyla Dubai'ye gitmişti.

Başbakan Barzani'yi havalimanında BAE Adalet Bakanı Abdullah El Naimi karşılamıştı.