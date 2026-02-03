4 saat önce

Kamışlo'da yeni bir dönem başlıyor. Suriye Hükümeti ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasındaki anlaşma gereği kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Kurdistan24’ün edindiği bilgilere göre 3 Şubat 2026 Salı günü Kamışlo’da sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Suriye Hükümeti ile SDG arasındaki kapsamlı anlaşmanın uygulanması çerçevesinde, Suriye Hükümetine bağlı bir güvenlik gücü Kamışlo'ya konuşlandırılacak.

Bu kapsamında, Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı125 personelden oluşan bir güç bugün Kamışlo’ya girecek.

Bugün, Kamışlo Havaalanı da Suriye Hükümetine devredilecek. Havaalanı ve sınır kapılarının Suriye Hükümetine teslim edilmesinin ardından, ikinci aşamada petrol sahaları da devredilecek.

Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı güçlerin Haseke ve Kamışlo şehir merkezlerine girmesinin ardından bölgedeki Asayiş güçlerinin entegrasyon süreci başlayacak.