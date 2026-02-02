Irak, Suriyeli mültecilere sınırlarını açacağı yönündeki haberleri reddetti

57 dakika önce

Irak İçişleri Bakanlığı, ülkenin sınırlarının yeni bir Suriyeli mülteci dalgasını karşılamak için açıldığı yönündeki iddiaları reddetti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Irak sınırlarının Suriyeli mültecilere açıldığı iddialarına yanıt verildi.

Bazı medya kanallarının yayınladığı ve sosyal medyada paylaşılan “ülkenin sınırlarının yeni bir Suriyeli mülteci dalgasını karşılamak için açıldığı” iddiasının gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.

Açıklama, Irak'ın sınır geçiş noktalarından 350 bin Suriyeli mülteciyi kabul etmeye hazırlandığı yönünde son günlerde yayınlanan haberlerinin ardından geldi.

Vatandaşlara çağrı yapılan açıklamada, sadece resmi kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar etmeleri istendi.

Bakanlık açıklamasında, “Yanlış haber yaymak, ulusal güvenlik ve kamu politikasıyla ilgili konular olduğu için hukuki sorumluluk doğurur.” ifadesi de yer aldı.