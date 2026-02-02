Başkan Barzani: Irak Cumhurbaşkanlığı makamı Kürtlerin payı

22 dakika önce

Başkan Mesud Barzani, İngiltere'nin Irak Büyükelçisi İrfan Sıddık ile görüşmesinde, Irak Cumhurbaşkanlığı makamının Kürtlerin payı olduğunu ve cumhurbaşkanı adayının seçimi ve belirlenmesi için uygun bir mekanizmanın hazırlanması gerektiğini vurguladı.

Barzani Ofisi, 2 Şubat 2026 Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Başkan Barzani'nin Pirmam'da İngiltere'nin Irak Büyükelçisi Sıddık’ı kabul ettiğini bildirdi.

İngiltere'nin Erbil Başkonsolosu Andrew Bizley'nin de hazır bulunduğu görüşmede; Irak'taki son siyasi gelişmeler, yeni hükümeti kurma çabaları ve Irak Cumhurbaşkanının belirlenmesi konusunun ele alındığı aktarıldı.

Açıklamaya göre Başkan Barzani görüşmede, cumhurbaşkanlığı makamının Kürtlerin payı olduğunu belirtirken, her seçimden sonra Irak'taki siyasi sürecin tıkanmaması için cumhurbaşkanı adayının seçimi ve belirlenmesi konusunda uygun bir mekanizmanın hazırlanması ve bunun kalıcı bir esasa dönüştürülmesi gerektiğine işaret etti.

Başbakanlık makamı hakkında ise Başkan Barzani, "Bu makam Şii evinin (Şiilerin) payıdır, bu konuyu kendi aralarında karara bağlamaları gerekir." dedi.

Suriye'deki durum, Suriye Hükümeti ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında yapılan son anlaşma, Türkiye'deki barış süreci ve genel olarak bölgedeki gerginlikler görüşmenin diğer başlıklarını oluşturdu.