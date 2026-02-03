Dubai’de dev zirve başladı: Başbakan Barzani dünya liderleriyle bir arada

4 saat önce

Dubai’de “2026 Dünya Hükümet Zirvesi” Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani’nin katılımıyla başladı.

Başbakan Barzani’nin katılımıyla “2026 Dünya Hükümet Zirvesi” Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Dubai kentinde 3 Şubat 2026 Salı günü (bugün) başladı.

Bugün başlayan ve 5 Şubat'a kadar devam edecek olan bu yılki zirveye; 150'den fazla ülkeden, aralarında 35'i aşkın devlet ve hükümet başkanı ile 500'den fazla bakanın da bulunduğu 6 binin üzerinde katılımcı iştirak ediyor.

Kürdistan Bölgesi Başbakanı'nın bu zirveye üst üste beşinci kez katılıyor olması, Kürdistan Bölgesi'nin uluslararası arenadaki konumunun ve öneminin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Başbakan Barzani'nin, zirvenin ikinci günü olan 4 Şubat'ta bir konuşma yapması planlanıyor. Başbakan’ın konuşmasında, Kürdistan Bölgesi'ndeki yönetişimin geleceğine dair vizyonunu ve hükümetin ekonomik kalkınma alanında edindiği tecrübeleri aktarması bekleniyor.

Mesrur Barzani ayrıca zirve marjında, BAE'nin üst düzey yetkilileri ve katılımcı ülkelerin liderleriyle bir dizi önemli görüşme gerçekleştirecek.

"Geleceğin Hükümetlerini Şekillendirmek" temasıyla düzenlenen Dünya Hükümet Zirvesi; küresel yönetişim ve etkili liderlik, sosyal refah ve kapasite inşası, ekonomik kalkınma ve fırsatlar, şehirlerin geleceği ve demografik değişimler gibi birçok kritik başlığı mercek altına alıyor.

Siyasi şahsiyetlerin yanı sıra 80'den fazla uluslararası kuruluşun ve alanında uzman isimlerin yer aldığı zirve süresince, 200'ü aşkın panel ve özel oturum gerçekleştirilecek. Küresel sorunlara yönelik zorlukların analiz edilmesi ve yenilikçi çözümlerin üretilmesini amaçlayan 15 stratejik rapor da zirve kapsamında kamuoyuna sunulacak.