ABD'li Bakan Yardımcısı Rigas: Yeni hükümet tüm Iraklıların çıkarına çalışmalı

3 saat önce

ABD Dışişleri Bakanlığının İdari İşler ve Kaynaklardan Sorumlu Bakan Yardımcısı Michael Rigas, Irak'ta kurulacak yeni hükümetin barış yanlısı olmasını arzuladıklarını belirterek, silahlı grupların silahsızlandırılması konusundaki ısrarlarını vurguladı.

Michael Rigas, Kurdistan24’e yaptığı açıklamada; yeni Irak Hükümetinin barışçıl bir tutum sergilemesini, silahlı grupları silahsızlandırma kapasitesine sahip olmasını ve aynı zamanda tüm Iraklıların çıkarları doğrultusunda çalışmasını istediklerini söyledi.

Irak dosyasında Mark Savaya’nın yerine Tom Barrack’ın getirileceği iddialarına ilişkin Michael Rigas, "Bu konuda şu ana kadar yapılmış resmi bir açıklama yok. Ancak Tom Barrack, Suriye’de mükemmel işler çıkardı ve Donald Trump’ın ajandasına başarıyla hizmet etti." dedi.

Yakın zamanda Irak ve Kürdistan Bölgesi’nde bulunduğunu hatırlatan Michael Rigas, şunları kaydetti:

"Erbil’deki yeni başkonsolosluğumuzun açılışını yaptık ve çok sayıda siyasi ve hükümet yetkilisiyle bir araya geldik. Iraklı yetkilileri, bir an önce hükümeti kurmaya ve silahlı grupların silahsızlandırılarak barışçıl bir şekilde siyasi sürece entegre olmalarını sağlamaya teşvik ettik."

Hükümet kurulurken belirli isimlere veto uygulanıp uygulanmadığı sorusuna ise Michael Rigas, "Başkan Trump yakın zamanda Irak Hükümetinin kurulması ve Amerika’nın talepleri konusundaki görüşlerini açıkça dile getirdi ve durumu netleştirdi." yanıtını verdi.

ABD'li yetkili sözlerine şöyle devam etti:

"Irak’taki bileşenler arasında yetki paylaşımına dair bir tür siyasi teamül olduğunu biliyoruz. Tüm tarafları; dayanıklı, tüm Iraklıların çıkarına hizmet eden, Amerika ve tüm dünyayla diplomatik iş birliği yürütebilen, barışçıl bir hükümet kurmaya teşvik ediyoruz."

Rigas konuşmasının sonunda, "Mark Savaya'nın değişmesi ve Tom Barrack'ın Irak dosyasına atanması hakkında söyleyecek bir sözüm yok. Ancak Barrack, hem ABD'nin Türkiye Büyükelçisi hem de Suriye Özel Temsilcisi olarak Başkan Trump için olağanüstü işler başarmıştır." ifadelerini kullandı.