Mesrur Barzani: Halka hizmet için dost ve komşuların daha fazla iş birliğine ihtiyacımız var

3 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Kürdistan Bölgesi'nin her zaman bölgesel sorunların çözümünün bir parçası olduğunu belirtirken, "Ekonomik reformlar, bölgemizin kalkınması üzerinde olumlu bir etki yarattı." dedi.

Mesrur Barzani, bugün (3 Şubat 2026, Salı) Dubai'de düzenlenen Dünya Hükümet Zirvesi'ne katılımı kapsamında gazetecilere açıklamalarda bulundun.

Dünya Hükümet Zirvesi'ni, özellikle Orta Doğu'da yaşanan yeni gelişmeler başta olmak üzere, dünya ve bölge liderleri ve yetkilileriyle fikir alışverişinde bulunmak için önemli bir fırsat olarak nitelendiren Mesrur Barzani, "Hem onların olaylara bizim penceremizden bakabilmesi hem de bizim onları kendi bakış açılarından anlayabilmemiz büyük önem taşıyor; zira karşılıklı anlayış, çözümün anahtarıdır." dedi.

Kürdistan Bölgesi'nin dünyaya vereceği temel mesaja ilişkin bir soruyu yanıtlayan Mesrur Barzani, "Kürdistan Bölgesi; gerek siyaset, gerek güvenlik ve istikrarın sağlanması, gerekse de ekonomik kalkınma alanlarında her zaman çözümün bir parçası olmuştur." vurgusunu yaptı.

Kürdistan Bölgesi'ndeki ekonomik reform sürecine de değinen Mesrur Barzani, "Uzun süredir başlattığımız ekonomik reformlar, bölgemizin kalkınması üzerinde olumlu bir etki yarattı." ifadelerini kullandı.

Başbakan Barzani ayrıca, dost ve komşu ülkelerle yapılacak daha fazla iş birliği sayesinde Kürdistan halkına daha iyi hizmet sunulabilmesi temennisinde bulundu.

Bu uluslararası foruma her yıl katılmanın önemi hakkında ise Mesrur Barzani şunları kaydetti:

"Halkımızın sesini dünyaya duyurabileceğimiz tüm platformlar bizim için önem arz etmektedir. Bizler, elimize geçen bu tür fırsatları değerlendirerek Kürdistan halkını ve Bölgesi'ni en iyi şekilde temsil etmeye ve vizyonumuzu ortaya koymaya gayret ediyoruz."

Her yıl Dubai'de düzenlenen Dünya Hükümet Zirvesi; çok sayıda devlet başkanı, üst düzey yetkili ve çeşitli alanlardan uzmanı bir araya getirerek, yönetim anlayışının geleceğini ve küresel sınamaların çözüm yollarını tartışmaya zemin hazırlıyor.