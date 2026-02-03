BM: Irak'ta yaklaşık 300 bin Suriyeli mülteci bulunuyor

1 saat önce

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Irak Sözcüsü Lillie Carlisle, "Irak'ta 340 binden fazla mülteci ve yerinden edilmiş kişi bulunuyor; bu mültecilerin yüzde 88'ini ise Suriyeliler oluşturuyor." açıklamasında bulundu.

Carlisle yaptığı açıklamada, Irak'ta ülke içinde yerinden edilmiş kişilerin büyük çoğunluğunun özel konutlarda veya gayriresmi yerleşim alanlarında yaşadığına dikkat çekerek, “Bununla birlikte, 101 binden fazla Iraklı, Kürdistan Bölgesi'nde bulunan 20 kampta barınmaya devam ediyor." dedi.

Sözcü Carlisle, UNHCR'nin mülteci ve yerinden edilmiş kişilerin korunmasını sağlamaya, eğitim ve sağlık gibi temel kamu hizmetlerine erişimlerini güvence altına almaya büyük önem verdiğini belirtti.

Açıklamasında Carlisle, UNHCR'nin mülteci ve yerinden edilmiş kişilerin kayıt altına alınmasına ve hizmetlere erişimlerini sağlayacak resmi hükümet belgelerini temin etmelerine odaklanmaya devam ettiği; bu kişilerin durumlarına kalıcı çözümler bulmak için çalıştığını vurguladı.

Ülke içinde yerinden edilmiş kişilerin durumuna ilişkin verileri de paylaşan Sözcü Carlisle, 2025 yılında toplam 5 bin 580 kişiden oluşan 1221 ailenin kamplardan ayrıldığını doğruladı.

Bu ailelerin çoğunun Ninova, Selahaddin ve diğer vilayetlerdeki menşe bölgelerine geri döndüğünü belirten Carlisle, UNHCR'nin ayerinden edilmiş kişiler için çözüm bulma konusundaki savunuculuk çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğünü kaydetti.