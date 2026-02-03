Başbakan Barzani ile Ürdün Başbakanı’ndan ikili ilişkilere vurgu

2 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Dubai’de Dünya Hükümet Zirvesi kapsamında Ürdün Başbakanı Cafer Hassan ile bir araya geldi.

Kürdistan Bölgesi Hükümetinden 3 Şubat 2026 Salı günü yapılan açıklamada, Başbakan Barzani ile Ürdün Başbakanı Hassan’ın Dünya Hükümet Zirvesi kapsamında görüştüğü belirtildi.

Söz konusu görüşmede, Irak ve bölgenin genel durumunun masaya yatırıldığı aktarıldı.

Açıklamada, "Ürdün Başbakanı, Kral II. Abdullah'ın selam ve saygılarını Başbakan'a iletti ve ülkesinin ikili ilişkileri daha da geliştirme arzusunu dile getirdi. Başbakan da Ürdün'ün ve özellikle Kral Abdullah'ın desteğinden dolayı Kürdistan Bölgesi'nin saygı ve takdirlerini yineledi." ifadeleri kullanıldı.