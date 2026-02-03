DEM Parti tepki gösterdi: Bu baskılara son verilmeli

1 saat önce

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, muhalefet üyelerinin ve destekçilerinin gözaltına alınmasını sert bir dille kınayarak, bu baskıların iradelerini kıramayacağını belirtti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sol çizgideki birçok örgüte yönelik eş zamanlı operasyon kararı aldı. Siyasetçiler ve gazeteciler dahil 110 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken DEM Parti'den tepki açıklaması geldi.

Hatimoğulları, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

“Bileşen partimiz ESP’ye yönelik yapılan bu gözaltılar, iktidarın sosyalistlere ve muhaliflere yönelik sürdürdüğü baskı politikasının açık bir parçasıdır. Bunu asla kabul etmiyoruz.

ESP Eş Genel Başkanı Murat Çepni, PM üyemiz Emin Orhan ve gözaltına alınan arkadaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır.”

Savcılıktan yapılan açıklamada, hakkında gözaltı kararı verilen isimlerin; SGDF (Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu), SKM (Sosyalist Kadın Meclisi), Kaktüs Genç Kadın Derneği, KGÖ (Komünist Gençlik Örgütü), KKÖ (Komünist Kadın Örgütü), ETHA (Etkin Haber Ajansı), LÖB (Liseli Öğrenci Birliği), BEKSAV (Bilim, Eğitim, Estetik, Kültür ve Sanat Vakfı) ve EHB (Ezilenlerin Hukuk Bürosu) isimli yapılarda faaliyet yürüten kişiler oldukları bildirildi.

Açıklamada soruşturmanın, "Marksist Leninist Komünist Parti (MLKP) terör örgütünün deşifre edilmesine yönelik" olarak yürütüldüğü kaydedildi.

Gözaltılara dair bilgi veren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 22 ilde düzenlenen operasyonlarda "96 şüphelinin yakalandığını" söyledi.

Öte yandan DEM Parti, açıklama yaparak göz altılara tepki gösterdi.

Partinin resmi X hesabından yapılan açıklama şu şekilde:

“Bu sabah saatlerinde, bileşen partimiz ESP ile SKM, DİSK/LİMTER-İŞ, BEKSAV’ın da aralarında bulunduğu birçok kurumun çalışanı, yapılan polis baskınları sonucu gözaltına alındı.

ESP Eş Genel Başkanı Murat Çepni ve PM Üyemiz Emin Orhan’ın yanı sıra gazeteciler, ekolojistler ve sendikacılar da gözaltına alınanlar arasında.

İktidarın sosyalistlere ve muhaliflere yönelik yargı eliyle yürüttüğü bu baskı politikası kabul edilemez. Gözaltına alınanlar derhal serbest bırakılmalıdır.

Rojava’ya yönelik saldırıları protesto ettikleri için son dönemde gözaltına alınan ve tutuklanan yurttaşlarımız da dahil olmak üzere, demokratik tepkilerini dile getirenlere yönelik bu baskılara son verilmelidir.”