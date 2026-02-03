Başbakan Barzani ve BAE Devlet Başkanı görüştü

1 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed al Nahyan, farklı alanlardaki ilişkilerin geliştirilmesine vurgu yaptı.

Başbakan Mesrur Barzani, 3 Şubat 2026 Salı günü akşam saatlerinde, Abu Dabi’de, BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed al Nahyan ile bir araya geldi.

Görüşmede, Kürdistan Bölgesi ile BAE arasındaki ilişkilerin çeşitli alanlarda daha da geliştirilmesi gerektiğinin altı çizildi.

Masaya yatırılan diğer konular ise Irak'taki genel durum ve Suriye ile bölgedeki son gelişmeler oldu.