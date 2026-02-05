Başkan Barzani, Erbil'de Mezopotamya Sağlık Kongresi'ne katılacak

1 saat önce

Başkent Erbil, bugün Başkan Mesud Barzani’nin teşrifleri, yerli ve yabancı 800 doktor ve uzmanın katılımıyla düzenlenecek olan 11. Mezopotamya Sağlık Kongresi’ne ev sahipliği yapıyor.

Erbil, 5 Şubat 2026 Perşembe günü (bugün) Başkan Barzani’nin katılımıyla düzenlenecek olan 11. Mezopotamya Sağlık Kongresi’ne ev sahipliği yapıyor. Kongrede Başkan Barzani’nin bir konuşma yapması bekleniyor.

İki gün sürecek olan bu kapsamlı organizasyonda, dünyadaki en son tıbbi gelişmeler ve sağlık alanındaki yenilikler masaya yatırılırken; yaygın hastalıkların kontrol altına alınması ve tedavi yöntemleri üzerine bilimsel tartışmalar yürütülecek.

Konuyla ilgili Kurdistan24’e açıklamalarda bulunan Mezopotamya Sağlık Kongresi Başkanı ve Kürdistan Hekimler Sendikası Başkanı Dr. Pasak Berzenci, kongrenin önemine dikkat çekti.

Bu yıl 11’incisi düzenlenen kongreye Kürdistan’ın dört bir yanından ve diasporadan Kürt hekimlerin katılacağını belirten Dr. Berzenci, "Bu yılki konferansa katılım sağlamak üzere 2 bin 564’ten fazla doktor kayıt yaptırdı." dedi.

Dr. Berzenci, kongrenin bilimsel içeriğine dair ise şu bilgileri paylaştı:

"Konferans boyunca tıbbın 24 farklı branşını kapsayan 130 seminer ve sunum gerçekleştirilecek. Bu oturumlarda çeşitli hastalık türleri ve güncel tedavi yaklaşımları detaylı bir şekilde ele alınacak."

Kürt Doktorların Küresel İnovasyonlarına Işık Tutuluyor

Pasak Berzenci, kongrenin bir diğer bölümünde en yeni tıbbi inovasyonlardan bahsedileceğini belirtti.

Bunlar arasında Dr. Azad Najar'ın "Yapay Kalp" projesi, Profesör Gazi Zebari tarafından gerçekleştirilen robotik karaciğer nakli ve Profesör Hüseyin Bektaş tarafından yapılan nadir robotik kanser ameliyatları yer alıyor. Ayrıca, küresel düzeyde diyabet ve kanser için geliştirilen yeni ilaçlar hakkındaki en son araştırmalar da tartışılacak.

Uluslararası Güven ve İngiliz Kraliyet Sertifikası

Bu kongrenin en önemli başarılarından birinin, İngiltere Kraliyet Koleji'nden (Royal College) (CPD - Sürekli Mesleki Gelişim) güven sertifikasının alınması olduğunu söyleyen Dr. Pasak Berzenci, bunun kongrede sunulan araştırma ve konuların bilimsel seviyesinin yüksekliğine dair uluslararası bir tanınma olduğunu vurguladı.

Tedavi Yöntemlerinde Değişim İçin Bir Kongre (Practice Changing)

Temel amaçlarının "tıbbi çalışma yöntemini" modernleşmeye doğru değiştirmek olduğunu kaydeden Dr. Berzenci, "Bu kongre, doktorların bilgilerini güncellemelerini ve eski yöntem ve ilaçları kullanmak yerine, hastalar için daha faydalı olan en yeni bilimsel buluşlara yönelmelerini sağlıyor." diye konuştu.

Özel Sektörle Koordinasyon

Mezopotamya Sağlık Kongresi Başkanı, 20 stratejik şirketin sponsor ve iş ortağı olarak katıldığını, bu şirketlerin finansal desteğin yanı sıra, Kürdistan Bölgesi pazarına giren yeni ilaçların doktorlara tanıtılmasında da rolleri olduğunu belirtti.

Bu kongre; Kanada, ABD, İsveç, Norveç, İngiltere, Fransa, Almanya, Kazakistan ve Körfez ülkelerinden Kürt doktorların katılımıyla gerçekleştiriliyor. Bu durum, diasporadaki Kürt doktorların, anavatanlarındaki sağlık sektörünü geliştirmeye verdikleri önemin bir göstergesidir.