ABD, Rojava'dan askerlerini tamamen çekmeye hazırlanıyor

ABD güçlerinin, Batı Kürdistan’ın (Rojava) Haseke vilayetinde bulunan Şeddadi askeri üssünden çekilmek için hazırlıklara başladığı iddia edildi.

Suriye devlet televizyonunun yerel kaynaklara dayandırdığı habere göre ABD güçleri, Rojava’nın Haseke vilayetinde bulunan Şeddadi askeri üssünden çekilmek için hazırlıklara başladı.

Aynı kaynak, Irak'tan Şeddadi üssüne çok sayıda tırın ulaştığını, askeri teçhizat ve malzemelerin yüklenmesinin ardından bu araçların tekrar Irak'a geri döndüğünü bildirdi.

Eş zamanlı olarak, Rojava’daki "Harab el-Cir" üssünde de benzer hareketliliklerin gözlemlendiği, bunun da daha kapsamlı bir çekilme ihtimaline işaret ettiği belirtildi.

ABD güçleri, DAİŞ karşı kurulan uluslararası koalisyonun bir parçası olarak 2014 yılından bu yana Suriye’de konuşlanmış durumda. Suriye’deki ABD askeri varlığının yaklaşık 900 askerden oluştuğu tahmin edilirken, bu güçlerin temel görevi DAİŞ ile mücadelede Suriye Demokratik Güçleri’ne (SDG) destek sağlamaktı.

Geçtiğimiz süreçte Suriye’de yaşanan siyasi ve askeri değişimler, ABD güçlerinin ülkedeki varlığını da etkiledi. Suriye’de iktidarın değişmesi ve Ahmed Şaraa başkanlığındaki geçiş hükümetinin göreve gelmesinin ardından, SDG’nin Suriye ordusuna entegrasyonu için müzakereler başladı.

Özellikle SDG’nin DAİŞ’le mücadele misyonunun sona erdiğinin değerlendirilmesi ve sahadaki bu yeni gelişmeler, Washington’un Suriye’den tamamen çekilmeyi gündemine almasına neden oldu.

Öte yandan, ABD güçlerinin Irak’tan çekilme sürecinin 2026 yılı sonuna kadar tamamlanması bekleniyor. Irak’taki üslerin Suriye operasyonları için lojistik destek noktası olarak kullanıldığı göz önüne alındığında, bu durumun ABD’nin Suriye’deki askeri varlığı üzerinde doğrudan bir etkisi olacağı öngörülüyor.

ABD güçlerinin Suriye’den çekilmesinin aşamalı olarak gerçekleştirilmesi, operasyonel üslerin kapatılması ve asker sayısının kademeli olarak azaltılması bekleniyor. Bu gelişmeler, DAİŞ’in yeniden toparlanması ve Suriye’deki militan sayısının artmasına yönelik endişelerin sürdüğü bir dönemde gerçekleşiyor.