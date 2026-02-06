Abbas Arakçi: İran açık ve iyi niyetle müzakereye katılıyor

2 saat önce

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ile müzakereler başlamadan önce haklarından vazgeçmeyeceklerini ve bunları kararlılıkla savunacaklarını belirtti.

Abbas Arakçi, 6 Şubat 2026 Cuma günü yaptığı açıklamada, haklarından vazgeçmeyeceklerini; İran'ın açık bir görüş ve iyi niyetle müzakere ettiğini söyledi.

Ayrıca tarafların sözlerine sadık kalmaları ve taahhütlerine saygı göstermeleri gerektiğine değinen Arakçi; eşitlik, karşılıklı saygı ve ortak çıkarların sadece birer slogan olmadığını, aksine bir gereklilik ve her türlü sürdürülebilir anlaşmanın temel direği olduğunu vurguladı.

Arakçi'nin bu açıklamaları, bugün Umman'da yapılması planlanan İran ile ABD arasındaki müzakerelerin başlamasından hemen önce geldi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, 3 Şubat 2026 Salı günü, Dışişleri Bakanı Arakçi'yi ABD ile müzakereleri başlatmak üzere görevlendirdiğini duyurmuştu.

ABD ile İran İslam Cumhuriyeti arasındaki son müzakere turu, geçtiğimiz yılın nisan ve mayıs aylarında İran'ın nükleer programı üzerine yapılmıştı. Bu müzakerelerin beş turu Umman ve İtalya'da gerçekleştirilmişti.

Müzakereler açık ve dolaylı bir şekilde yürütülüyordu; ancak İsrail'in İran'a saldırısı ve 12 günlük savaşın başlamasıyla birlikte müzakerelerin başarısız olduğu duyurulmuştu.

Toplantının yeri ve formatı konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle İran ve ABD arasındaki görüşmeler iptal olmanın eşiğine gelmiş olsa da Beyaz Saray yetkilileri İran ile nükleer müzakerelerin cuma günü Umman'ın başkenti Muskat'ta yapılacağını açıkladı. Bu karar, bölgedeki dokuz ülkenin Trump yönetiminden görüşmelerden çekilmemesini talep etmesinin ardından alındı.